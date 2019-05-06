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Galibiyet çok önemliydi

Feghouli: Bu galibiyet şampiyonluk için çok önemliydi

Galibiyet çok önemliydi

Feghouli: Bu galibiyet şampiyonluk için çok önemliydi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:53
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Galibiyet çok önemliydi

İSTANBUL (DHA)

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Feghouli, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Beşiktaş'ı bu akşam 2-0 yendiğimiz için çok mutluyuz. Bu galibiyet şampiyonluk için çok önemliydi, bunun için çok çalıştık. Bugün iki gol attık, kalemizde çok fazla tehlike de görmedik. Daha fazla çalışıp bir sonraki maçımıza bakmamız gerekiyor. Biz kendi evimizde oynadığımız zaman rakiplerimize karşı daha iyi oynuyoruz. Taraftarlarımızın desteği bize ekstra motivasyon sağlıyor. Bu akşam da bunu gördük, süper bir ambiyans vardı. Rakibimizin üzerine de büyük bir baskı kurdu. Maçın genelinde oyunu kontrol ettik. Sadece iç sahada değil dış sahada da performansımızı arttırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sofiane FeghouliGalatasaray
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