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Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray’ın 31 Mart 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu açıklandı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:08
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Galatasaray’ın borcu açıklandı


Galatasaray’ın telekonferans yönetimiyle gerçekleşen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Pandemi sürecinde yayın gelirlerimiz tamamen durmuştur. Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Sponsorlarımız sağ olsun, çok fazla zarar etmeden biraz vade ötelemeleriyle tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak ekonomik daralma sebebiyle önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimizde muhtemel bir azalma söz konusu olacaktır. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için yapmayı planladığımız gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yaptığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon Euro'dur. Yani yaklaşık bir UEFA Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"FUTBOLCU GÖRÜŞMELERİMİZİN TAMAMINA YAKINI OLUMLU BİR ŞEKİLDE SONUÇLANDI"

Kulüpte işten çıkarma, küçülme gibi işlemlerine gitmediklerini, devletin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandıklarını belirten Kançal, "Bu yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

BORÇ AÇIKLANDI

Kançal ayrıca, bu yılın ilk üç ayında 33.8 milyon TL gelire karşın, 103.4 milyon TL giderlerinin olduğunu söyleyerek, 31 Mart 2020 itibarıyla kulübün konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBorçFutbol
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