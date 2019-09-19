Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.