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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:55
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni MalatyasporHazırlıkMaç
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