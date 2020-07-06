Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya...
Törenle açıldı
Törenle açıldı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin gollerini 41'inci dakikada penaltıdan Sosa, 70'inci dakikada Novak ve 90+5'inci dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+3'üncü dakikada Seri'nin penaltı vuruşundan geldi. Müsabakanın 32'nci dakikada Feghouli, Da Costa'ya yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:17
0 Okunma
Galatasaray - Trabzonspor: 1-3

Bu sonuçla Trabzonspor 61 puana ulaşarak lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

7'nci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

10'uncu dakikada Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak pasını Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

32'nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, Da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo mavili stopere tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi ve Feghouli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

38'inci dakikada Ekuban sağdan içeri çevirdiği topta ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

41'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, topla kaleci Okan'ı farklı köşelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

70'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında çok iyi yükselen Novak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada Abdülkadir Ömür, ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu şutta Okan son anda topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Şener'in pasında topla buluşan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptığı sırada Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada topun başına geçen Seri, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+5'inci dakikada Sörloth orta sahada topu aldı ve topla beraber ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.

Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

SARACCHI VE DA COSTA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı oyuncu Marcelo Saracchi ile bordo mavili oyuncu Manuel Da Costa, Galatasaray - Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartlarla birlikte takımlarının gelecek hafta oynayacakları müsabakalarda forma giyemeyecekler.

MARCAO FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Marcao, 3 maç sonra Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü ve ilk 11'deki yerini aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0
Denizlispor'u korkutan tablo
Denizlispor'u korkutan tablo
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
Pınar Karşıyaka sorun çözdü
Pınar Karşıyaka sorun çözdü
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arıyor
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arıyor
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe - Göztepe: 2-1
Fenerbahçe - Göztepe: 2-1
Fenerbahçe'den Falette açıklaması
Fenerbahçe'den Falette açıklaması
Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında
Trabzonspor, kritik Galatasaray deplasmanında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı