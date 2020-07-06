Galatasaray - Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin gollerini 41'inci dakikada penaltıdan Sosa, 70'inci dakikada Novak ve 90+5'inci dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+3'üncü dakikada Seri'nin penaltı vuruşundan geldi. Müsabakanın 32'nci dakikada Feghouli, Da Costa'ya yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.