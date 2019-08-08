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Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Galatasaray, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek 6'ncı kez kupanın sahibi oldu. 

Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Galatasaray, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek 6'ncı kez kupanın sahibi oldu. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:28
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Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Akhisarpor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'da Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Emre Mor ilk resmi maçına çıkarken, teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle takımın başında yer almadı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ile Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada topu rakip sahaya taşıyan Luyindama savunmanın arkasına pasını attı, topla buluşan Selçuk İnan pozisyondan yararlanamadı.

13'üncü dakikada Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı. 

30'uncu dakikada sağ kanattan topu taşıyan Jimmy Durmaz'ın attığı şut az farkla üstten dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Mariano'nun getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo'nun pasını aktarırken yerde kaldı, topla buluşan Mariano'nun şutu auta çıktı. Ceza sahası içerisinde yerde kalan Nagatomo penaltı bekledi.

36'ncı dakikada Akhisarspor'da Bjarnason'un pasında topla buluşan Erhan Çelenk sol ayağıyla topu kaleye gönderdi top yan ağlardan dışarı gitti. 

39'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Topla ceza sahasına giren Belhanda, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 

40'ıncı dakikada Seri'nin pasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda top kalecinin solundan auta çıktı. 

42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan ortaladı. Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

48'inci dakika sol kanattan gelen ortaya Burhan Eşer kafayı vurdu ancak Muslera topu kornere çeldi. 

53'üncü dakikada Jimmy Durmaz topla ceza sahası içerisine girdi, kullandığı şut savunmanın müdahalesiyle dışarı çıktı. 

57'nci dakikada Babel sol ayağıyla ortaladı, kaleye yönelen topu kaleci Gökhan son anda çeldi. 

71'inci dakikada savunma arkasına atılan topta Onur Ayık topla buluştu, ancak Muslera gole izin vermedi. 

82'nci dakikada sağ kanattan Babel'in pasıyla topla buluşan Belhanda ceza sahasının çaprazından şutunu çekti, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

87'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahasına getirdiği topla buluşan Babel'in penaltı noktasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. 

90'ıncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ'un şutu savunmaya çarpıp dışarı çıktı. 

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy (Dk. 81 Feghouli) , Belhanda (Dk.90 Ryan Donk), Adem (Dk. 72 Emre Mor), Babel

AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut (Dk.81 Eray Ataseven), Vrsajevic, Burhan (Dk.64 Onur Ayık), Erhan (Dk.70 Bertuğ)

GOLLER: Dk.39 Belhanda (Galatasaray) 

SARI KARTLAR: Bjarnason, Tolga Ünlü, Bertuğ (Akhisarspor), Belhanda, Mariano (Galatasaray)

DHA

Son Güncelleme: 08.08.2019 01:33
Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporGalatasarayTFFSüper Kupa
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