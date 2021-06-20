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Galatasaray Spor Kulübü’nün 38’inci başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 1541 oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38’inci başkanı oldu.

20 Haziran 2021 Pazar 10:22
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Galatasaray Spor Kulübü’nün 38’inci başkanı Burak Elmas

Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylama sonucu, sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. Yarış kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Açılan ilk 10 sandığın ardından Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas’ın 237 oy önünde yer aldı. 20’nci sandık sonunda ise aradaki fark 65’e indi. 28’inci sandık sonucunda ise Burak Elmas, oy sayısını 1406’ya yükselterek yarışta ilk defa öne geçti. Kalan iki sandıkta da en çok oyu alan isim olan Burak Elmas, topladığı 1541 oy ile Galatasaray’ın 38’inci başkanı oldu. Elmas’ın ardından Eşref Hamamcıoğlu 1500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679, İbrahim Özdemir ise 92 oy aldı.

BURAK ELMAS: YAŞASIN GALATASARAY

Galatasaray Kulübü’nün yeni başkanı Burak Elmas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yaptı. Kendisini başkanlığa layık gören üyelere teşekkür eden Elmas, “Bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için tüm üyelere teşekkür ederim. Tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkıları için teşekkür ediyorum. Bu seçim çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi, kimse kaybetmedi. Tüm Galatasaraylılar yarından itibaren tek yumruk olacağız ve birlikte çok şeyler başaracağız. Bu süreçte eşime, oğluma teşekkür etmek istiyorum. Beni bu yolda bir saniye yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarım, iyi ki varsanız. Yaşasın Galatasaray” dedi.

FARUK SÜREN VE ALİ DÜRÜST İLE KUCAKLAŞTI

Burak Elmas, kürsüden indikten sonra kendisini tebrik eden eski başkanlardan Faruk Süren ve yöneticilerden Ali Dürüst ile kucaklaştı. Elmas, diğer üyelerin de tebriklerini kabul edip teşekkür etti.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: BU SEÇİM KUCAKLAŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ OLACAKTIR

Seçimde 2’nci olan Eşref Hamamcıoğlu ise Burak Elmas’a bundan sonraki süreçte destek olacaklarını vurgulayarak, “Tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik, herkesin payı var. Bütün yarışan adaylar çok değerlidir. Uygun olmayan eleştiriler yapılmış olabilir. Genç kardeşlerimizin bundan sonra naçizane olarak dikkatli olmalarını dilerim. Bu saate kadar bekleyen seçmen arkadaşlarımıza ve genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas’a destek olmaktır” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Burak Elmas'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

TFF'den Burak Elmas'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBurak ElmasBaşkan
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