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Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından açtığı yeni sayfada sadece zafer yazıyor. O müsabakadan bu yana çıktığı Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Sarı-kırmızılılar, dün de Kasımpaşa'yı zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen yenmeyi başardı. Süper Lig'de son 6 maçında 6 galibiyet alan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:07
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Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

İSTANBUL - Ara transfer döneminin en flaş transferlerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a can vermeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atan Mısırlı golcü; Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandırdı. 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in takımda en güvendiği isimlerin başında geliyor. 

KEREM GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla teknik heyetten tebrik aldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk defa ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk golünü kaydederken, toplamda da 2 gol, 1 asistlik istatistiğe ulaştı. 

ETEBO KENDİNİ BULDU

Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Etebo, Kasımpaşa maçında ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, mücadelesiyle galibiyetin mimarlarından oldu. Etebo'nun özgüveni yerine gelirken, orta saha oyuncusunun bu performansı teknik heyeti de sevindirdi. 

HAZIRLIKLAR ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Galatasaray'da yoğun bir maç trafiğinden çıkan futbolculara teknik heyet tarafından iki günlük izin verildi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi dinlenmelerini isterken, mücadelenin hazırlıkları çarşamba günü başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDerbiBeşiktaş
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