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Galatasaray, PSG'ye mağlup oldu

Galatasaray, PSG'ye 1-0 mağlup oldu...

Galatasaray, PSG'ye mağlup oldu

Galatasaray, PSG'ye 1-0 mağlup oldu...

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:40
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Galatasaray, PSG'ye mağlup oldu

İSTANBUL (DHA) 

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German'i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 52'nci dakikada Mauro Icardi kaydetti.

2'nci dakikada gelişen PSG atağında Marquinhos'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Di Maria'nın çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera, 2 hamlede topun sahibi oldu.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında, Meunier'in içeri çevirdiği topta Di Maria bekletmeden vurdu. Muslera topu kornere tokatladı.

15'inci dakikada Galatasaray çıkarken kaptırdı. Di Maria'nın pasıyla Icardi savunma arkasına sarksa da Muslera bu oyuncudan önce müdahale etti. Topu önünde bulan Sarabia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

18'inci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Galatasaray'da Babel ile yaptığı duvar pası sonrasında topu önünde bulan Seri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

22'nci dakikada Thiago Silva'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Di Maria ceza sahasında kontrol etti. Arjantinli oyuncudan önce Marcao araya girerek topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içindeki Gueye'nin kafa vuruşunda Galatasaray savunmasına çarpan topa Muslera sahip oldu.

25'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına atılan uzun topta, Mariano kafayla Muslera'ya dönmek istedi. Kısa düşen topa Bernat, Muslera'dan önce vurdu ancak top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Sarabia'nın içeri çevirdiği topta altıpas üstündeki Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

55'inci dakikada Donk'un şişirdiği topta Falcao kafayı vurdu. Kaleci Navas'ı geçerek kaleye giden topu PSG savunması son anda uzaklaştırdı. 

69'uncu dakikada Galatasaray ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Duran topta topun başına geçen Falcao'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

77'nci dakikada hızlı gelişen PSG atağında Mbappe pasını Moting'e aktardı. Moting, tekrardan savunma arkasına sarkan Mbappe'yi gördü. Fransız oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere tokatladı.

87'nci dakikada PSG sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Verratti'nin ortasında ceza sahası içindeki Marquinhos kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

Mücadele deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPSG
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