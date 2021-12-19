Galatasaray - Medipol Başakşehir: 1-1

İSTANBUL (DHA)
Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golü 88’inci dakikada Mohamed ile gelirken, deplasman ekibinin golünü ise 20’nci dakikada Okaka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 29, Galatasaray ise 24 puana yükseldi.
20’nci dakikada ceza sahası içinde topu alan Okaka, yaptığı röveşata vuruşla ağları sarstı: 0-1.
33’üncü dakikada Diagne’nin ceza yayı üzerinde topla buluştuktan sonra yaptığı vuruş kaleci Muhammed’de kaldı.
41’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı auta gönderdi.
İlk yarı deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.
55’inci dakikada Gulbrandsen pas arası yaparak topu kaptı ve hızlı çıktı. Ceza sahası çevresine kadar topu süren Gulbrandsen, pasını Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut Tekdemir’in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşu auta gitti.
75’inci dakikada Gulbrandsen’in ceza sahası yayının sol tarafından yaptığı vuruş kaleci İsmail Çipe’de kaldı.
76’ncı dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.
88’inci dakikada Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda Mohamed’in yaptığı kafa vuruşu direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-1.
90+5’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nu hızlı atakta ceza sahası yayında düşüren Duarte, sarı kart gördü. Sonrasında topu havaya diken Duarte, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+8’inci dakikada Cicaldau’nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruş, üstten auta gitti.
Müsabaka 1-1’lik eşitlikle son buldu.
DHA