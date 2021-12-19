Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray ve Medipol Başakşehir, puanları paylaştı.

19 Aralık 2021 Pazar 12:26
5 Okunma
Galatasaray - Medipol Başakşehir: 1-1

İSTANBUL (DHA)  

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü 88’inci dakikada Mohamed ile gelirken, deplasman ekibinin golünü ise 20’nci dakikada Okaka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 29, Galatasaray ise 24 puana yükseldi. 

20’nci dakikada ceza sahası içinde topu alan Okaka, yaptığı röveşata vuruşla ağları sarstı: 0-1.

33’üncü dakikada Diagne’nin ceza yayı üzerinde topla buluştuktan sonra yaptığı vuruş kaleci Muhammed’de kaldı.

41’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı auta gönderdi.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

55’inci dakikada Gulbrandsen pas arası yaparak topu kaptı ve hızlı çıktı. Ceza sahası çevresine kadar topu süren Gulbrandsen, pasını Mahmut Tekdemir’e aktardı. Mahmut Tekdemir’in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşu auta gitti.

75’inci dakikada Gulbrandsen’in ceza sahası yayının sol tarafından yaptığı vuruş kaleci İsmail Çipe’de kaldı.

76’ncı dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

88’inci dakikada Cicaldau’nun kullandığı köşe vuruşunda Mohamed’in yaptığı kafa vuruşu direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-1.

90+5’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nu hızlı atakta ceza sahası yayında düşüren Duarte, sarı kart gördü. Sonrasında topu havaya diken Duarte, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+8’inci dakikada Cicaldau’nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruş, üstten auta gitti.

Müsabaka 1-1’lik eşitlikle son buldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMedipol Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş derbiye hazır
Beşiktaş derbiye hazır
Fenerbahçe, derbiye hazır
Fenerbahçe, derbiye hazır
Beşiktaş, kazanmak için sahaya çıkacak
Beşiktaş, kazanmak için sahaya çıkacak
Elit kategoride iki Türk hakem...
Elit kategoride iki Türk hakem...
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe'de şok sakatlık
Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
Erol Bulut: Deplasmanda puan almanın zamanı geldi
Erol Bulut: Deplasmanda puan almanın zamanı geldi
Merkezefendi'de Smith gitti
Merkezefendi'de Smith gitti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma