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Galatasaray, Marcao'yu UEFA listesine dahil etti

03 Eylül 2021 Cuma 15:19
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Galatasaray, Marcao'yu UEFA listesine dahil etti

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrasında takımdan uzak kalan Marcao’yu da listeye dahil etti.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı. Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi. Süper Lig’de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcao Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği ‘serbest oyuncu’ statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu."

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi’nde bulunan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu Moruţan, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelsson."

DHA

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GalatasarayMarcaoyu UEFA Listesine Dahil Etti
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