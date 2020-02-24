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Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti

Süper Lig’in 23’üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 20 yıl 2 ay 1 gün sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:27
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Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti

İSTANBUL - Galatasaray ayrıca bu galibiyet ile ligde üst üstte 7’nci galibiyetini alarak puanını 45’e çıkardı ve lig sıralamasında 2’nci sıraya yükseldi.

GALATASARAY, 7369 GÜN SONRA KADIKÖY’DE GALİP

Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 7369 gün sonra Kadıköy’de galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy’deki son galibiyetini 2-1’lik skor ile 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. Galatasaray’a söz konusu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Hasan Şaş ve Marcio kaydetmişti.

1999’DA DA GALİBİYETİ TERİM ELDE ETMİŞTİ, 20 YIL SONRA YİNE O BAŞARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı ile 20 yıl sonra yeniden Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşadı. Terim, Galatasaray’ın 22 Aralık 1999 tarihindeki son Fenerbahçe deplasman galibiyetini yaşayan hocaydı. 66 yaşındaki teknik adam, dün akşamki Fenerbahçe galibiyeti ile Kadıköy deplasmanında Galatasaray’ın başında çıktığı 12’nci lig müsabakasında 3’üncü kez kazanmayı başardı. Fatih Terim’in öğrencileri, söz konusu 12 karşılaşmada 3 kez galip gelmeyi başarırken, 5 defa sahadan yenik ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlik yaşadı.

GALATASARAY KADIKÖY’DE 29 LİG MAÇI SONRA 2’DEN FAZLA GOL ATTI

Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla Kadıköy’de 29 lig maçı sonrası 2’den fazla gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy’de en son 11 Nisan 1993 tarihinde 4-1 kazandığı mücadelede 4 gollü bir galibiyet almayı başarmıştı. Galatasaray söz konusu 29 yılda Kadıköy’de 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremezken, 10 müsabakada 1 gol ve 5 mücadelede ise 2 gol atabilmişti.

TERİM’İN 23’ÜNCÜ DERBİ GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyet ile takımı ile birlikte 23'üncü derbi zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Terim ayrıca Galatasaray’ın başında çıktığı 31’inci Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmayı başardı. Tecrübeli teknik adam takımı ile söz konusu 31 müsabakada, 10 galibiyet elde ederken, 9 mağlubiyet yaşadı, 11 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUSLERA KADIKÖY’DE İLK KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü Fenerbahçe derbisinde galibiyetle tanıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKadıköy20 Yıl Sonra Kazanarak Tarihe Geçti
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