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Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu açıkladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:56
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Galatasaray'ın borcu açıklandı

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Borcun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu ifade etti. Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu dile getirdi.  

Ayrıca sarı kırmızılı kulüp 31 Aralık 2018 tarihli borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBorçGalatasaray Başkan Yardımcısı Kaan KançalKulüp
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