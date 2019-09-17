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Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.

Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak.

17 Eylül 2019 Salı 12:29
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Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY

İSTANBUL - 2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te Jan Breydel Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAvrupadaki Forma SponsoruTHY
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