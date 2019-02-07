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Galatasaray, Hatayspor'u 2 farkla geçti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray, Hatayspor'u 2 farkla geçti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:42
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Galatasaray, Hatayspor'u 2 farkla geçti

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BABASI VEFAT EDEN TERİM, TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar hazırladıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla Talat Terim'i anarken, Galatasaraylı futbolcular, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular ise "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla sahaya çıktı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

GALATASARAY: İsmail Çipe, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk (Dk. 46 Belhanda), Fernando, Selçuk İnan (Dk. 73 Mitroglou), Yunus Akgün, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli)

HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Yasin Güreler, Kubilay Sönmez, Nimaga (Dk. 74 Maiga), Gomis (Dk. 44 Akın Alkan), Selim Ilgaz (Dk. 46 Hüseyin Bağ), Korkishko, Mirkan Aydın

GOLLER: Dk. 7 Luyindama, Dk. 90+2 Feghouli (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Ömer Alıcı (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Luyindama, Belhanda (Galatasaray) - Kubilay Sönmez (Hatayspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayHataysporZiraat Türkiye Kupası
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