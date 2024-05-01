Kentte son yıllarda Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle 600 dönüm üzerinde kurulan seralarda 200 işletmeci üretim yapıyor.

Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla kentte yeni sera kurulması için 525 dönümlük alan belirlendi. Altyapılarının İl Özel İdaresi ile belediye tarafından yapılacağı alan, 10-15 dönümlük parseller halinde ihaleye çıkarılıp, yatırımcılara tahsis edilecek.

Yaklaşık 30-40 işletmenin kurulacağı bu yeni alandan pay düşecek yatırımcılar, ayrıca devletten alacakları hibe desteğiyle seralarını kurup üretime başlayacak.

Yeni yatırımlarla kentteki sera varlığı 1000 dönümün üzerine çıkacak ve Erzincan sebze üretimiyle bölgede adından söz ettirecek.

"525 dönüm yeni bir sera alanı oluşturduk"

Vali Hamza Aydoğdu, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Erzincan'ın çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Kentte sera alanlarını artırmak için uzun süredir çalışma yaptıklarını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Erzincan'ın toprakları hem normal tarım hem de sera için çok uygun. Şimdiye kadar Erzincan'da oluşturulan sera alanı 600 dönüm. Bizler boş arazileri ekmek ve sera alanı olarak kullanabilmek için arkadaşlarımızla çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. STK'ler, çiftçiler ve devlet tarafı bir araya gelerek 'bu sera alanlarımızı nasıl çoğaltabiliriz, vatandaşımızın hizmetine nasıl sunabiliriz' diye 4 aydır hummalı bir çalışma var. Bunun sonucunda 525 dönüm yeni bir sera alanı oluşturduk."

Aydoğdu, kentin iklim koşulları ve gün ışığı nedeniyle kısa zamanda bölgenin sera üstü olacağını belirterek, "Eğer biz bu yıl ve gelecek yıl sera alanlarını verimli bir şekilde kullanır üretim yaparsak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok sera alanı olan il Erzincan olacak. Bizim buradaki amacımız üretim yapmak. Bunun için arkadaşlarımızla tarım alanlarını verimli kullanabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Üretim yaparsak bunun sonucunda bir istihdam oluşur. İstihdamın da oluştuğu yerde de gençlerimiz ve insanlarımız göç edip gitmez." dedi.

Üretime geçen seracılar, yatırımcıları bölgeye davet etti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy de Erzincan'daki jeotermal kaynakların seracılık alanında üretime dönüştürülmesinin önemli olduğunu anlattı.

Vali Aydoğdu'nun kentte jeotermal kaynakların üretimde değerlendirilmesini çok önemsediğini söyleyen Karaköy, "Biz de burada şirket olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Erzincan'da örnek bir tesis de bu noktada kurduk. Erzincan'da seracılık faaliyetleri çok rahat şekilde yürütülebilmektedir. Sera içerisinde ısıtmayı ve iklimlendirmeyi sağladığımız sürece burada kolaylıkla yüksek tonajlarda ürün alma şansına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Jeotermal sera sahibi Tuncay Sarısu da kentin iklim şartlarının jeotermal seracılık için çok uygun olduğuna işaret ederek, yatırımcıları kente davet etti.