Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Tuzlaspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada sürat koşuları ve interval koşular gerçekleştirilirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanı bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Felipe Melo da takip etti.



Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.