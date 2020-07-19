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Galatasaray - Göztepe: 3-1

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray, evinde Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:55
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Galatasaray - Göztepe: 3-1
3’üncü dakikada soldan Ömer’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Belhanda’nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

4’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Galatasaray’ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Seri’nin şutunda kaleci Beto topu kornere çelmeyi başardı.

17’nci dakikada Feghouli’nin ceza sahası dışından aşırtma pasıyla altıpas önünde topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunda top yandan dışarı çıktı.

22’nci dakikada Beto’ya baskı yaparak topu kazanan Adem’in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Koray Gençerler, VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar inceleyerek golü iptal etti.

44’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mossoro’nun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada ceza sahası içinde Atınç’ın Feghouli’ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

49’uncu dakikada Adem’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi ancak hakem Koray Gençerler, penaltı atışında Beto’nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.

50’nci dakikada Belhanda’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

60’ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri’nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekerek ceza yayı önünde Sarrachi’de kaldı. Sarrachi’nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

66’ncı dakikada sağ kanattan Tripic’in ortasında arka direkte Castro topu indirdi. Kale önünde Soner’in pasıyla topla buluşan Napoleoni’nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesi Sarrachi’ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla golü iptal etti.

77’nci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada Napoleoni’nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

81’inci dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Emre’nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

90+4’üncü dakikada Halil'in ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+7’nci dakikada Seri'nin ara pasında topla buluşan Taylan, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Taylan pasını boş durumdaki Yunus Akgün’e aktardı. Yunus topu boş kaleye gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğü ile sonra erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGöztepeSüper LigFutbol
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