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Galatasaray - Göztepe: 3-1

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 08:06
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Galatasaray - Göztepe: 3-1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı tribünden takip ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Emre Kılınç, 12'nci dakikada Arda Turan ve 62'nci dakikada Feghouli kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 14'üncü dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

4'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin araya girmesiyle topla ceza sahasına giren Diagne'nin vuruşunu kaleci Megyeri kurtardı. Megyeri'den seken topa sert bir vuruş yapan Emre Kılınç, ağları sarstı: 1-0.

9'uncu dakikada Omar'ın sağ kanattan içeri kestiği ortada Arda Turan topu Belhanda'ya indirdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruş kalecinin hemen yanından auta gitti.

12'nci dakikada Donk'un Galatasaray yarı alanından attığı uzun top ile savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Turan, topla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

14'üncü dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas içerisinde şık bir dokunuş yapan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

23'üncü dakikada Galatasaray ceza sahasının sağ kanadından Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk topa uzanarak kornere çeldi.

34'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri çeldi, seken topa Arda Turan dokunurken, yine Megyeri başarılı oldu.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

49'uncu dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Donk'un pas hatasıyla kontra atağa çıkan Göztepe'de Ndiaye ceza sahasına girdi ve pasını Soner Aydoğdu'ya aktardı. Penaltı noktası üzerinden topa vuran Soner'in şutu savunmadan sekti ve Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Okan Kocuk çelerken, altıpas üzerinden bir kez daha vuruş şansı yakalayan Soner Aydoğdu'nun vuruşu üstten auta gitti.

58'inci dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafasıyla dokundu, Donk son anda araya girerek topu kornere çeldi.

62'nci dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına yolladığı topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlakla ceza sahasına sokuldu ve yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-1.

86'ncı dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 3-1'lik galibiyetle noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGöztepeSüper LigFutbol
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