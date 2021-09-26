Galatasaray - Göztepe: 2-1

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 49’uncu dakikada Halil Dervişoğlu ve 56’ncı dakikada Morutan’dan geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 43’üncü dakikada Ndiaye kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanarak puanını 11’e yükseltirken, Göztepe 5 puanda kaldı.
37’nci dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın hatasında ceza sahası içerisinde topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
43’üncü dakikada Luyindama’nın kaptırdığı topta Halil Akbunar topla buluştu ve savunma arkasına pasını yolladı. Ndiaye topla buluştuktan sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-1.
İlk yarı deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.
49’uncu dakikada Halil Dervişoğlu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat, yavaş gelen topa iki eliyle sahip olmaya çalışırken, meşin yuvarlak iki bacağının arasından ağlarla buluştu: 1-1.
56’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşla kaleci İrfan Can Eğribayat’ı ters köşeye yatırarak ağları sarstı: 2-1.
73’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, Diagne’nin pasıyla savunma arkasına sarktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat çelerken, seken topa Cicaldau’nun vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
DHA