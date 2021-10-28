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Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 

28 Ekim 2021 Perşembe 15:52
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Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümünde interval koşular üzerinde durulurken, sonrasında pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise iki yarı sahada dört gruba ayrılan futbolcular, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasaray
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