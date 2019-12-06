Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108779
ALTIN
273.514
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.5791
EURO
6.3965
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen...
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi...
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C...
4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
4 bin yıllık ana tanrıça...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray, Florya'da kalıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray, Florya'da kalıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum" dedi.

06 Aralık 2019 Cuma 12:25
7 Okunma
Galatasaray, Florya'da kalıyor

İSTANBUL - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, Riva arazisi üzerinde gerçekleştirilen Düşler Vadisi Riva projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Riva'da gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayarak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İlk olarak konuşan Hakan Yılmaz, projeye ile ilgili şunları söyledi;

"207 dönüm ormanı ile özel bir noktada yer alıyor. Son yaşanan depremle birlikte İstanbul'da Riva bölgesi zemin yapısı açısından sağlamlık düzeyinde olan 3-4 bölgeden biri. Anadolu yakasının kuzeyinde yer alan projemiz ile Riva'da yatırımcılara güven ve konfor bir yaşam için tasarladık. 157 dönüm arazi, 207 dönüm özel arazi, 77 dönüm park alanı, alış-veriş sokağı ve devlet okulu var. Gölet ve yüzülebilir lagün mevcut. Bu lokasyonu İstanbul'a yakın olduğunu anlatmaya çalıştık."

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ise, Türkiye'ye ve paydaşlarına değer katmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Süreçler uzun ve zorlu olsa önemli olan sonunda kazanımlar önemli. Ülkemizin değerli spor kulübü Galatasaray ile Florya ve Riva arazilerini geliştirmek için protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda ihale çalışmalarını yaptık. Riva'da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Florya arazisinin çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemesinden 9. ayında protokol feshedildi. Yoğun görüşmeler neticesinde ortak menfaatler konusunda yeni bir protokol imzaladık. Öncelikle Florya'nın Galatasaray Spor Kulübü'nde iade edilmesine karar verdik. Karşılığında 120 milyon TL tutarında bizim üzerimizdeki yükümlülük Galatasaray tarafından ödenecek. Masraflar Galatasaray tarafından ödenecek. Riva arazinde Düşler Vadisi ile aynı şartlarda devam ediyoruz. Bu 5 başlık üzerinde protokol imzaladık. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp, teslim edeceğiz. Her iki tarafından da önemli kazanımlar elde ettiğini işin sonunda göreceğiz. Devlet büyüklerimize, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz de, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık edildiğini vurgulayarak, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli'ye, yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş ve Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Florya bizim yuvamız. Bunun bizim bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Biz bu gecikmeden kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı 120 milyon TL iade ediyoruz. Biz evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini diliyorum. 120 milyon Lira gider ödeyeceğiz. Bizim Riva'yı canlandırmamız lazım. Riva, İstanbul'un ulaşım ve sağlam kaya yapası açısından en değerleri yerlerinden. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Bu konumun camiamızın mutlaka 1400 konuttan birer konut almasını istiyorum. Alacakları her konut Galatasaray'a artı olacak. Burada konut sahibi olmak çocuklarımız ve spor bir camiasının geleceği için çok önemli. Riva'ya sahip çıksınlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok sevindi. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Florya'yı en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kemerburgaz ve ada için de yasal süreç devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa CengizFloryaGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Judo Ümit Milli Takımı'nı kabul etti
Denizlispor kupada da mutlu
Denizlispor kupada da mutlu
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
Şenol Güneş: Rakiplerimizin bizden çekinmelerini sağlamak güzel
Şenol Güneş: Rakiplerimizin bizden çekinmelerini sağlamak güzel
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Rakiplerden çekinmiyoruz
Rakiplerden çekinmiyoruz
Fatih Terim için üzgünüm
Fatih Terim için üzgünüm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans