İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.



Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 13’üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde;



20 Kasım Cumartesi



13.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır



16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy



21 Kasım Pazar



13.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus



16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek



16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan



19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



22 Kasım Pazartesi



20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa



20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük