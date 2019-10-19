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Galatasaray evinde 3 puanı aldı

Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray evinde 3 puanı aldı

Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:31
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Galatasaray evinde 3 puanı aldı

5’inci dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içi arka direkte Babel’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

14’üncü dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in dönerek plase vuruşunda Muslera topu kurtarmayı başardı.

20’nci dakikada Sivasspor çok tehlikeli geldi. Orta alanda topla buluşan Yatabare’nin uzun pasında ceza sahasına girmeden kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mert’in şutunda meşin yuvarlağı Muslera çelmeyi başardı. Muslera’dan dönen topa hareketlenen Fernando’nun şutunda ise top üst direkten döndü.

22’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Andone, rakibi geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

41’inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Appindangoye’nin müdahalesi sonucu Andone’nin yerde kalmasıyla karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

42’nci dakikada penaltıyı kullanan Andone, top kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47’nci dakikada Sivasspor’da Cofie, orta alanda Ömer’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56’ncı dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Emre Mor’un sert vuruşu kaleci Samassa’da kaldı.

69’uncu dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza saha içi sol çaprazda topla buluşan Uğur, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta Kone boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.

74’üncü dakikada Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in gelişine sert vuruşunda sağ kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

80’inci dakikada Andone’nin sol taraftan ortasında arka direkte boş durumda olan Emre Mor'un altıpas içinde kayarak şutunda top yandan auta çıktı.

84’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç, pasını bekletmeden penaltı noktası üzerindeki Erdoğan’a çıkardı. Erdoğan’ın gelişine vuruşunda top Muslera’nın sol tarafından ağlarla buluştu: 3-2.

90+2’nci dakikada Sivasspor beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanatta Erdoğan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djerlek’in gelişine vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

ANDONE, SARI-KIRMIZILI FORMA İLE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan oyuncu, Terim’in forma vermesiyle Sivasspor karşısında 4’üncü maçına çıktı. Maçın 22’nci dakikasında sol çapraz güzel bir şutla ağları havalandıran Andone, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Andone, karşılaşmadaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti.

ÖMER BAYRAM, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, 78’inci dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama (Dk. 74 Donk), Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer, Belhanda (Dk. 83 Yunus), Emre Mor, Babel, Andone

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan (Dk. 86 Djerlek), Cofie, Emre Kılınç, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan)

GOLLER: Dk. 22 ve 42 (Pen.) Andone, Dk. 74 Babel (Galatasaray) - Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Cofie (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Luyindama, Andone, Ömer, Yunus (Galatasaray) - Yatabare, Fernando (Sivasspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySivassporFutbolSüper Lig
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