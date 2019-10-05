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Galatasaray DS’den galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 85-76

Galatasaray DS’den galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji: 85-76

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:02
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Galatasaray DS’den galibiyet

İSTANBUL, (DHA)

Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 85-76 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, konuk takım ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya seyirci desteğiyle iyi bir başlangıç yapan ve çeyrek boyunca üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk periyodu 25-21 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip, 2'nci çeyrekte Whittington'ın etkili performansıyla farkı çift hanelere çıkardı: 36-25. Hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, devreye 48-39 önde girdi. 3'üncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın 24'üncü dakikasında farkı 2 sayıya indirdi: 52-50. Kalan bölümde yeniden ritim bularak boyalı alandan sayılar elde eden Galatasaray Doğa Sigorta, son periyoda 67-55'lik üstünlükle gitti. 4'üncü periyoda da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, çeyreğin ilk dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 71-55. Bu dakikadan sonra rakibinin yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla sayıya çeviren Bahçeşehir Koleji 13-0'lık seri ile mücadelenin 36'ncı dakikasında farkı 3 sayıya indirdi: 71-68. Kalan dakikalarda toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta farkı yeniden açtı ve son 1 dakikaya 83-74 önde girdi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı da 85-76 kazandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Sudan asıllı Avustralyalı oyuncusu Mangok Mathiang ile tartışma yaşadı. 26 yaşındaki basketbolcu yaşanan tartışmanın ardından soyunma odasının yolunu tutarken kalan sürede forma giymedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Doğa SigortaBahçeşehir Koleji
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