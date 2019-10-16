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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:13
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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, Christian Luyindama, kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi. Emre Akbaba ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigDemir Grup Sivasspor
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