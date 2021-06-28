Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384
ALTIN
499.012
DOLAR
8.7295
STERLİN
12.1258
EURO
10.4078
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim...
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj

Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 gün sonra oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven maçı öncesi Hollandalılara 'hazırız' mesajı verdi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:25
8 Okunma
Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, yeni sezon öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı ilk hazırlık maçında dün Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 36 ve 62'nci dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara kaydetti. Teknik direktör Fatih Terim, 21 Haziran'da takımın başına geçerken, henüz 6 günde hedeflediği pas oyunundan örnekler sundu. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 gün sonra oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven maçı öncesi Hollandalılara 'hazırız' mesajı verdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not aldı. Alpaslan Öztürk ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı eksikliklerine rağmen umut verdi.

MOHAMED KORKUTTU

Galatasaray'da hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 5'inci dakikada rakibiyle çarpışması sonucu oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır. Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. 

Mısırlı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an net olarak açıklanmadı. Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler arasında. Diğer taraftan bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. 

KAMP NETLEŞMEDİ

Galatasaray'ın bu sezon kampını yurt dışında yapıp yapmayacağı da henüz netlik kazanmadı. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların kamp seçenekleri arasında Avusturya bulunuyor. Ancak, kamp hakkında henüz net karar verilmedi. 

ARDA VE EMRE AKBABA'NIN SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Öte yandan Galatasaray'da bu hafta Arda Turan ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmeleri geçtiğimiz sezon sonunda sona eren iki isimden Arda Turan yeni sezon hazırlıklarında yer alırken, Emre Akbaba ise henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon öncesinde takviye çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat mevkilerine hamle yapması bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySarıkırmızılılarPSV EindhovenUEFA Şampiyonlar Ligi 2nci Ön Eleme TuruHollandalılaraDinamo BükreşFlorya Metin Oktay Tesisleriönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
Türk güreşçilerden 10 madalya
Türk güreşçilerden 10 madalya
İlk çeyrek finalist Danimarka
İlk çeyrek finalist Danimarka
95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı
95'inci Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı
F1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvimde
F1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvimde
Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak
Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma