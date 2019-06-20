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Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

Galatasaray, lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen geceyle kutladı.

Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

Galatasaray, lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen geceyle kutladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:12
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Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

KÖLN - Sarı- kırmızılılar, 2018- 2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve aynı sezon kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası için kutlamalarını Almanya'nın Köln şehrine taşıdı. Köln Galatasaraylılar Derneği'nin Event Palas'ta düzenlediği geceye, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurul Üyesi Mahmut Recevik, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı derneklerin Avrupa şubelerinin başkanları ve taraftarlar katıldı. Geceye katılanlar ligdeki 22'nci, Türkiye Kupası'ndaki 18'inci şampiyonluğu şarkı, marş ve tezahüratlarla coşku içinde kutladı. Canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar devam eden gecede, yönetici ve taraftarlar iki kupayla fotoğraf çektirdi.

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, kutlamada yaptığı konuşmada, "Galatasaraylılık bir sevdadır, gönülden yaşanır. Galatasaraylılık bir aşktır, ölümsüzdür, onunla birlikte sevinip, onunla birlikte üzülmektir. Galatasaraylılık mucizeleri gerçek yapmaktır. Galatasaraylılık herkese her şeye rağmen mücadele demektir. Galatasaraylılık tek günlük değil, ömürlüktür, mutluluktur. Galatasaraylılık fedakârlıktır, asalettir,  bir onurdur. 'Sarı-kırmızı yüksekten ışıltı; sarının asaleti, kırmızının gücüyle en büyük Galatasaray, yaşasın Galatasaray' diyorum'' ifadelerini kullandı. Peker, "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bu sene Köln Galatasarayılar Derneği'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü. Ne mutlu ki aynı zamandada 22'nci şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Üzerine bir de Türkiye Ziraat Kupamızı 18'inci defa aldık. Rabbimize şükrediyoruz, Allah'ımıza şükrediyoruz bu güzel mutluluğu yaşattı bize. Öncelikle İmparator Fatih hocamıza, Başkanımız Mustafa Cengiz'e, futbolcularımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Köln'de çok güzel bir Galatasaray camiamız var, bu camiayla birlikte bunu kutlamaya çalışıyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ise Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ''Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Geceye İstanbul'dan katılan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da ''Burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray sevgisi dünyada sınır tanımayan bir sevgi. Özellikle Almanya, Köln bu sevginin doruğa ulaştığı yerlerden bir tanesi. Bizim için değerli olan 22'nci şampiyonluğumuzu burada, Köln'de yaşayan Galatasaraylılarla birlikte kutlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKölnçifte Kupalı Kutlama
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