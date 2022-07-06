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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:59
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

İSTANBUL - Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılarda milli takımlarından dönen oyunculara, ısınmanın ardından laktat testi uygulandı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanda areobik koşu da gerçekleştirildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dar alanda jokerli çift kale oyun ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için yarın saat 14.00'te özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek, oradan da karayoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Galatasaray, 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Sezon Hazırlıkları
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