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Galatasaray'da tek hedef 3 puan

Galatasaray, Gaziantep’i ağırlayacak.

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:33
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan

İSTANBUL / DHA 

Beşiktaş mağlubiyetiyle yara alan Galatasaray, hem yara sarmak hem de zirveyle puan farkının açılmasına izin vermemek adına galibiyete kilitlendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın NEF Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Beşiktaş derbisini kaybeden sarı-kırmızılılar 17 puanda kalırken, Gaziantep temsilcisini mağlup edip puanını 20'ye yükseltmeyi hedefliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. 

Avrupa ve ligde sıkı bir periyoda girecek olan sarı-kırmızılılarda bu hafta önemli çalışmalar yapıldı ve teknik heyet tespit ettiği eksikler üzerinde durdu. Daha hızlı bir geçiş oyunu ve daha sert set oyununun provaları yapılırken, teknik direktör Fatih Terim, alternatif oyuncular üzerinde de durdu. Forma rekabetini artırmak isteyen tecrübeli teknik adamın, ilk 11'de dokunuşlar yapması bekleniyor.

MUSLERA YENİDEN GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR

Beşiktaş maçında yediği ilk gol sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, güven tazelemek istiyor. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı kulüpte olan Uruguaylı file bekçisi, taraftara yeniden gerçek Muslera'yı göstermeyi hedefliyor.

GOLCÜLER ARASINDA REKABET

Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında büyük tatlı bir rekabet var. Ancak Terim, artık net olarak 9 numarasını belirlemek istiyor. 

Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i şöyle;

"Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt) - Taylan, Berkan - Morutan, Cicaldau, Kerem - Halil"

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaziantep
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