Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasara Kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 personellerinde pozitif vakaya rastlandığını ve futbol takımının antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ''Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.''