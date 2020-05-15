Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde yangın
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde...
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Survivor ekibi karantinada
Survivor ekibi karantinada
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu

15 Mayıs 2020 Cuma 09:00
0 Okunma
Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasara Kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 personellerinde pozitif vakaya rastlandığını ve futbol takımının antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ''Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPersonelKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergin Ataman'dan gençlere eğitim ve spor ile ilgili mesajlar
Ergin Ataman'dan gençlere eğitim ve spor ile ilgili mesajlar
19 Mayıs için dijital koşu düzenleniyor
19 Mayıs için dijital koşu düzenleniyor
Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor
Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Mete Düren: Futbolcunun, yanındaki arkadaşı veya karşısındaki rakibin temiz olduğunu bilmesi gerekiyor
Mete Düren: Futbolcunun, yanındaki arkadaşı veya karşısındaki rakibin temiz olduğunu bilmesi gerekiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı