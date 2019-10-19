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Galatasaray - Beşiktaş: 74-72

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 74-72 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

Galatasaray - Beşiktaş: 74-72

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 74-72 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:53
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Galatasaray - Beşiktaş: 74-72

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan konuk takım soyunma odasına 36-31 önde girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, final periyoduna 56-51 üstün gitti  Son periyotta toparlanan ev sahibi Galatasaray, mücadelenin son 4 dakikasında skoru eşitledi: 64-64. Sarı-kırmızılılar son dakikaları çekişmeli geçen müsabakayı son hücumda Bulut Kodal'ın bulduğu basketle 74-72 kazanmayı başardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşTekerlekli SandalyeBasketbol
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