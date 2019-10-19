Galatasaray - Beşiktaş: 74-72

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 74-72 mağlup etti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı.