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Galatasaray - Beşiktaş: 3 - 1

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3 - 1 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Babel, 45+1'inci dakikada penaltıdan Falcao ve 76'ncı dakikada Arda Turan kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü ise 42'nci dakikada penaltıdan Ghezzal'dan geldi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:55
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Galatasaray - Beşiktaş: 3 - 1

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasında Welinton'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

11'inci dakikada Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner sonrasında Atiba, Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır öncesinde oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.

42'nci dakikada atışı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlak ve kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 1-1-

44'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Gedson'un kullandığı serbest vuruş sonrasında Falcao, Atiba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1'inci dakikada atışı kullanan Falcao, topu ağlara gönderdi: 2-1.

45+5'inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Falcao'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin ortasını yaptı. Onyekuru'nun kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

56'ncı dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Saracchi ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi.

67'nci dakikada hızla rakip sahaya geçen Atiba pasını Larin'e verdi. Larin bekletmeden sağ taraftaki Ghezzal'ı gördü. Bu oyuncunun sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

76'ncı dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Rosier'den seken topta Emre Kılınç baskı yaparak kaptı. Ceza sahasına giren Emre, kaleci Ersin'den sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Arda Turan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

ATİBA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte, Galatasaray derbisine kart sınırında çıkan Atiba Hutchinson, 44'üncü dakikada Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebebiyet verirken, sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırında bulunan Kanadalı oyuncu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Atiba, Süper Lig'in 41'inci haftasında Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada cezası nedeniyle görev alamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşSüper LigFutbol
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