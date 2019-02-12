Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102516
ALTIN
221.657
DOLAR
5.2573
STERLİN
6.7763
EURO
5.9498
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
AK Parti'den yasa teklifi
AK Parti'den yasa teklifi
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (TERAZİ BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR?...
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

12 Şubat 2019 Salı 16:19
48 Okunma
Galatasaray, Benfica maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terin yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda bireysel core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra topla ısınma ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise, oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda Mariano, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBenficaMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En iyi noktada tamamlamak istiyoruz
En iyi noktada tamamlamak istiyoruz
Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası
Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası
Muhammed Şengezer umut vaad etti
Muhammed Şengezer umut vaad etti
Kadro dışı kalma sebebimi bilmiyorum
Kadro dışı kalma sebebimi bilmiyorum
Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı İs
Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı İs
Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 4 Türkiye rekoru
Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 4 Türkiye rekoru
Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak
Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor: 1-1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ