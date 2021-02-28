Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45'inci dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, BB Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

15'inci dakikada sağ kanattan Yedlin'in içeri kestiği ortada top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun penaltı noktasına yakın bir noktadan dönerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarptı.

18'inci dakikada Leo'nun sağ kanattan içeri yerden kestiği topta Gomes'in tekte vuruşu Muslera'da kaldı.

24'üncü dakikada Da Costa'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

38'inci dakikada Emre Kılınç sol kanatta rakibinden sıyrıldı, topu içeri kesti. Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu çelerken, altıpasta bulunan Mohamed önünde kalan topa sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Emre Kılınç'ın bir kez daha içeriye kestiği topta savunmadan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruş direkten döndü.

45'inci dakikada Luyindama'nın uzun topunda savunma arkasına sarkan Mohamed, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

61'inci dakikada Rashani topu çaldı ve hızla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahasına giren Rashani, kaleye vurmak yerine Gomes'e pas atmayı tercih etti ancak top Gomes'in arkasında kaldı.

65'inci dakikada Arda Turan ceza sahası içerisinde topu aldı ve pasını ceza yayı üzerinde bulunan Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin plase vuruşu ağlarla buluştu. Pozisyonu VAR'ın tavsiyesiyle izleyen hakem Mete Kalkavan, golden önce Onyekuru'nun elle müdahalede bulunduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

73'üncü dakikada Aatif, Osman Çelik'in pasında savunma arkasına sarktı ve ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Muslera kurtardı.

90+6'ncı dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyona yaptığı vuruşu kaleci Göktuğ kurtardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.