Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1
MARMARA VAKFI GRUBU GENEL KURUL TOPLANTISI
Son Dakika
Yıldız Sarayı Malta Köşkü’nde gerçekleştirildi.
Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci
Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Formula 1 Çin Grand Prix'e ''Koronavirüs'' engeli
Formula 1 Çin Grand Prix'e...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1'lik galibiyete rağmen, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:03
0 Okunma
Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: 3-1

9'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 1-0

11'inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Junior Fernandes kafayı vuruşunu yaptı ancak top üstten auta dışarı gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Fernandes sıfıra indi ve topu ceza alanına çevirdi. Marcao rakibine gelmeden son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bakasetas çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

30'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanatta Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topa Ceyhun Gülselam hareketlendi ve pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Bammou'nun vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

37'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza sahasına doğru çevirdiği topta Onyekuru vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topta Emre Akbaba'nın yaptığı kafa vuruşu da kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı kornerde Bammou ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın pasıyla hareketlenen Seri, ceza sahası dışından sert vurdu. Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Onyekuru ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Feghouli'nin yaptığı vuruşta kaleci Marafone topu çeldi ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes ortayı yaptı. Efecan Karaca ceza sahası içerisinde topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Yunan oyuncunun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kurtardı ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Mariano, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıGalatasarayAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Formula 1 Çin Grand Prix'e ''Koronavirüs'' engeli
Formula 1 Çin Grand Prix'e ''Koronavirüs'' engeli
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi
Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber
Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber
Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı
Artvin'de yaylada horonlu off-road heyecanı
Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya
Almanya Açık'ta 2'si altın, 6 madalya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim