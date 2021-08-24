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Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1

Süper Lig'de 2'nci haftanın kapanış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı.

24 Ağustos 2021 Salı 09:43
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Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1

3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi topu ceza sahasına gönderdi. Altıpasın gerisinde topla buluşan Lobjanidze'nin kaleye sırtı dönük pozisyonda meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta ağlar sarsıldı: 0-1.

30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Cicaldau'ya aktardı. Bu oyuncunun futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş direkten dönerken, topu önünde bulan Feghouli'nin, bekletmeden yaptığı vuruş filelere gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

88'inci dakikada Ömer Bayram, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına havalanan topa iyi yükselen Luyindama, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.

Sarı kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAtakaş HataysporSüper LigFutbol
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