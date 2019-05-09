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Futbolda geçen ay en çok onlar konuşuldu

Medya Takip Merkezi, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay spor medyasında en fazla Galatasaray Kulübü, Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Ali Koç’un haberleri yer aldı.

Futbolda geçen ay en çok onlar konuşuldu

Medya Takip Merkezi, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay spor medyasında en fazla Galatasaray Kulübü, Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Ali Koç’un haberleri yer aldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:52
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Futbolda geçen ay en çok onlar konuşuldu

Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, kulüpler şampiyonluğa bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya mücadeleyi sürdürüyor. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın zirveye oynadığı ligde, şampiyonluğa adını yazdıracak takımın hangisi olacağı önümüzdeki haftalardaki kritik karşılaşmalar sonucunda belli olacak.

Öte yandan nisan ayına spor camiasındaki yaşanan kayıplar da damga vurdu. 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece hayatını kaybeden efsane futbolcu Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. ‘Sinyor’ lakaplı Bartu için tüm takım taraftarları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Futbol dünyasının bir diğer kaybı ise Alanyaspor’lu futbolcu Josef Sural oldu. Sural’ın genç yaştaki ölümü takım taraftarlarını ve futbolcunun yakınlarını yasa boğdu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı nisan ayı raporu açıklandı. Süper Lig’de yirmi ikinci şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı'ndaki son 35 lig maçını kaybetmeme rekoru nisan ayının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Yükselen performansıyla şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılar, MTM’nin medya raporuna göre, 102 bin 185 haberle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan takımı oldu. Ligde beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ise 96 bin 436 habere konu edildi.

SPOR GÜNDEMİNİ EN ÇOK BURAK YILMAZ MEŞGUL ETTİ

Devre arasında Beşiktaş’a transferiyle uzun süre spor gündemini meşgul eden Milli Golcü Burak Yılmaz Avrupa’nın en golcü futbolcuları arasına ismini yazdırdı. Deneyimli oyuncu, MTM’nin raporuna göre nisan ayında 13 bin 957 haberde basında adından en fazla söz ettiren futbolcu oldu.

FATİH TERİM İLE ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Galatasaray kariyerinde unutulmaz başarılara imza atan Sarı-Kırmızılı camiada 8’inci şampiyonluğunu yaşamanın hayallerini kuran ‘İmparator’ lakaplı teknik direktör Fatih Terim, 24 bin 172 haber ile nisan ayının en çok konuşulan teknik direktörü oldu.

ALİ KOÇ ‘FENER OL’ KAMPANYASI İLE GÜNDEMDEYDİ

Bütün camianın desteğini arkasına alarak kongrede büyük farkla başkanlığa gelen Ali Koç, her ne kadar sportif olarak, sarı lacivertli taraftarları mutlu edemese de kulübün mali tablosunu düzeltmek adına mesai harcıyor. Son olarak oldukça ses getiren “Fener ol”  kampanyasını başlatan Koç, UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle eli kolu bağlanan Fenerbahçe’ye güneşli günler yaşatmayı hedefliyor. Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe’nin puan tablosundaki yerinin sorumlusu olarak gösterilse de, geliştirdiği projeler ile 6 bin 927 haber ile medyada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medya Takip MerkeziTürkiye Spor Yazarları Derneği
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