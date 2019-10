Futbol camiasından Dorukhan Toköz için 'geçmiş olsun' mesajları

İSTANBUL - Siyah-beyazlıların dün Süper Lig'in 7'nci haftasında Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve uzun süre forma giyemeyeceği belirtilen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz için yayınlanan mesajlar şöyle:



Beşiktaş: "Geçmiş Olsun Dorukhan."



FC Barcelona: "Acil şifalar Dorukhan Toköz."



Eskişehirspor: "Altyapımızdan yetişen, eski futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün yaşadığı talihsiz sakatlığı atlatıp en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz. Geçmiş olsun Dorukhan."



Kasımpaşa: "Beşiktaş'ın Alanyaspor'a karşı oynadığı müsabakada sakatlanan milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."



Konyaspor: "Kasımpaşa ile oynadığımız maçta diz kapağı kırılan David Pavelka ve Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasında sakatlanan milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini diliyoruz."



Fenerbahçe: "Bir an önce sahalara dönmen dileğiyle, geçmiş olsun Dorukhan."



Galatasaray: "Beşiktaş'ın Alanyaspor'a karşı oynadığı mücadelede geçirdiği diz sakatlığı sonrası ameliyat olacak milli futbolcu Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz."



Başakşehir: "Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopmasına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Siyah-beyazlı camiaya ve genç futbolcuya geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."



Hasan Ali Kaldırım: "Geçmiş olsun kardeşim, en kısa sürede sahalara dönmen dileğiyle."



Uğurcan Çakır: "Kardeşim çok üzüldük. Allah acil şifalar versin. İnşallah daha güçlü döneceksin."



Cenk Tosun: "Dorukhan kardeşim çok geçmiş olsun. En kısa zamanda daha güçlü bir şekilde aramıza dönmen dileğiyle."



Ozan Tufan: "En kısa zamanda tekrar sahalara dönmen dileğiyle kardeşim."



Gökhan İnler: "Geçmiş olsun kardeşim benim. Seviyoruz seni. En kısa zamanda daha güçlü döneceksin!"



Okay Yokuşlu: "Allah acil şifalar versin canım kardeşim. Geçmiş olsun... Eskisinden de iyi döneceksin hayırlısıyla!"



İrfan Can Kahveci: Kulübü Başakşehir'in tweet'ini paylaşarak Dorukan Toköz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.