Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
468.596
DOLAR
7.9406
STERLİN
10.4659
EURO
9.6274
AVRSYA HASTANELER GRUBU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
Yeşim Kale “Renklerin Aşkı” Sergisi
“Renklerin Aşkı” Sergisi
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum...
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Antalya şehidini uğurluyor
Kapat

Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes’e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan bu zorlu randevu, yarın saat 17.30’da başlayacak.

11 Aralık 2020 Cuma 12:05
7 Okunma
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor

BURSA - Sezona iyi başlangıcına karşın, akabinde gelen üst üste yenilgiler ile birlikte ligin alt sıralarına demirleyen Frutti Extra Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada da, sezonun ilk deplasmanında galibiyet elde eden ancak sonraki 4 maçını kaybeden Bursa temsilcisi; geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 14’üncü sırada haftaya girdi.

Avrupa’da da henüz galibiyet elde edemeyen Bursa temsilcisi, çıktığı 7 maçta da mağlup oldu.

Anadolu Efes ise, ligde oynadığı 10 maçı da kazanmasını bildi. Ligde kayıpsız yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, Euroleague’de de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ile mücadele gösteriyor. Ligde son olarak Petkimspor’u deplasmanda 71-75’lik skorla yenen Anadolu Efes, dün Avrupa’da çıktığı Valencia Basket deplasmanından ise 76-74’lük yenilgi ile döndü. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde karşı karşıya gelirken; İstanbul’daki maçı 86-55, Bursa’daki maçı ise 86-95’lik skorla kazanan taraf Anadolu Efes oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Frutti Extra BursasporING Basketbol Süper LigiAnadolu Efese Konuk Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
Milli sporcu, dalgalar arasında antrenman yaptı
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu 
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu 
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz
Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
PSG - Başakşehir karşılaşması ertelendi
PSG - Başakşehir karşılaşması ertelendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma