Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1121
ALTIN
474.424
DOLAR
7.8143
STERLİN
10.0714
EURO
9.1258
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Son Dakika
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Son Dakika
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Son Dakika
25 yıl sonra 'gazi' unvanı...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1...
Ümraniye'de korkutan yangın
Son Dakika
Ümraniye'de korkutan yangın
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

29 Eylül 2020 Salı 08:43
2 Okunma
Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

8'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanattan atağında Eren'in ortasında topla buluşan Fredy'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunu kaleci Pantilimon kurtardı.

30'uncu dakikada Yukatel Denizlispor'dan Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunu kaleci Boffin kurtardı.

35'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un şutunu kaleci çeldi, ardından Bünyamin Balcı'nun altıpas üzerinden şutunda top dışarı çıktı.

42'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Nuri Şahin, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu kaleci Pantilimon çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.

58'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin'in köşe vuruşunda altıpas içerisinde topla buluşan Kudryashov'un şutunda Yukatel Denizlispor'da Lopes'ten seken topu Veysel Sarı tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

83'üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Podolski'nin ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Amilton'un vuruşunu kaleci Pantilimon ayağıyla çeldi, devam eden atakta Fredy'nin şutunu da kaleci kurtardı.

90'ıncı dakikada Yukatel Denizlispor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodellega'nın şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporYukatel DenizlisporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Çatkaya Engelli Çocukların Yüzme Hayalini Gerçekleştiriyor
Burak Çatkaya Engelli Çocukların Yüzme Hayalini Gerçekleştiriyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor
Muslera'nın acı günü
Muslera'nın acı günü
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı MHK önerisi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı MHK önerisi
Hes Kablo Kayserispor - Bş.Bld. Erzurumspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor - Bş.Bld. Erzurumspor: 1-3

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans