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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2
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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

Süper Lig’in 34'üncü ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:35
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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

İki takım futbolcuları da maç öncesi seremonide sosyal mesafeye dikkat etti. Galatasaray’da sakatlıkları süren Radamel Falcao ile Mario Lemina maçta forma giymedi. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray’ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında sağ adalesinden sakatlanan Emre Akbaba oyundan alınırken, yerine Ömer Bayram girdi.

19’uncu dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Amilton’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak, topu ceza alanına ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Fredy, penaltı noktası yakınından sağ ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

22’nci dakikada Ömer Bayram’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Feghouli’nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37’nci dakikada Doğukan Sinik’in pasıyla topla buluşan Nazım Sangare, ceza yayının sağından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Okan topa yatarak hakim olmayı başardı.

42’nci dakikada Doğukan Sinik’in ceza alanı içi sol çaprazından sert şutunu kaleci Okan tokatlayarak kornere gönderdi.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

52’nci dakikada Fredy ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak’ın, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Okan topa hakim oldu.

58’inci dakikada ceza sahasının önünde Doğukan Sinik’ten topu kapan Adem, pasını ceza alanındaki Saracchi’ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Ferhat’ın yanından ağlara gitti: 1-1.

64’üncü dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında, Antalyaspor ceza alanı içinde Belhanda’nın vuruşunda Amilton’un topa elle müdahalesine hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

65’nci dakikada kullanılan penaltı atışında Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

83’üncü dakikada Eren Albayrak’ın köşe atışından gönderdiği topu ceza alanı içinde Amilton kafa ile kale önüne indirdi. Arka direkte müsait durumdaki Kudrıashov meşin yuvarlağa kafa vuramayınca Antalyaspor mutlak golden oldu.

86’ncı dakikada Adem’in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin rakiplerini geçerek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat başarılıydı.

90+3’ncü dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Okan topu çıkardı. Topu önünden bulan Gustavo Blanco’nun vuruşu yan direkten döndü. Dönen topu Amilton çevirdi. Bir kez daha meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Blanco’nun vuruşu ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporGalatasaraySüper LigFutbol
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