Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1

10'uncu dakikada Ndao'nun defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Haji Wright'ın, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Haji Wright topa topuğuyla vurdu ancak kaleci Muslera'yı geçemedi.

34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Babel'in vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

45'inci dakikada Haji Wright sol kanatta topla buluşup ceza sahasına girip vurduğu top Nellson'a çarptıktan sonra Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun dokunduğu top filelerle buluştu. Yapılan VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.

56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşu üstten auta gitti.

77'nci dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Veysel Sarı yerde yattığı sırada Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pasla topla buluşan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu futbolcuların yaptığı itiraz karşılık bulmadı ve hakem golü verdi: 1-1.

Uzatma dakikalarının sonlarında serbest vuruşta Fernando'nun vurduğu top üst direğin üstünden dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın başında taraftarlar Nuri Şahin'in fotoğrafının ve daha önce oynadığı takımların formalarının yer aldığı ve İngilizce 'Yeni Başlangıçlar' yazan bir pankart açtı. Maç içerisinde ve sonunda ise taraftarlar Nuri Şahin lehinde tezahüratta bulundu.