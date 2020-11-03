Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi Antalyaspor’da cezalı Sidney Sam ile Amilton ve sakat olan Eren Albayrak, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik maçta yer almadı. Konuk Fenerbahçe’de ise Ömer Faruk Beyaz ve hasta olan Mame Thiam, Antalya deplasmanında yer almadı.

3’üncü dakikada Valencia’nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortayı Naldo uzaklaştırmayı başardı.



4’üncü dakikada Sosa’nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Pelkas’ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Boffin’de kaldı.



11’inci dakikada Fenerbahçe Sosa ile serbest vuruş kullandı. Kale önüne giden topa Serdar Aziz kafa vurdu. Kaleye giden topu Boffin yatarak uzaklaştırdı.



13’üncü dakikada Samatta ceza alanı içinde topu Valencia ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşu kalecinin üstünden auta gitti.



15’inci dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan’ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.



19’uncu dakikada Fenerbahçe sol kanattan Caner Erkin ile korner kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Samatta ön direkte yükseldi. Direğin önünde yer alan Mert Yılmaz’a çarpan top kornere gitti.



40’ıncı dakikada Nuri Şahin’in sol kanattan şutu kaleci Altay’da kaldı.



43’üncü dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz’in arkadan topuğuna basan Jahovic’e hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izleyen orta hakem, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Jahovic’i oyun dışı bıraktı.



İlk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.



49’uncu dakikada Valencia ceza alanına girdi ve sağ kanattan kale önündeki Ozan Tufan’a topu aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlarla buluştu: 0-1.



52’nci dakikada Orgill'in pasıyla topla buluşan Podolski, ceza alanının hemen içerisinden sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.



55’inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin kullandı. Ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Tisserand’ın yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



58’inci dakikada Gustavo, Caner Erkin, Dimitris Pelkas paslaşması sonucunda topla buluşan Pelkas’ın kafa vuruşunda top sağ kale direğinden geri geldi.



60’ıncı dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst kale direğinden geri döndü.



66’ncı dakika Podolski’nin ceza yayına yakın noktadan sert şutu kalecinin solundan auta gitti.



82’nci dakikada ceza alanında topla buluşan Cisse'nin arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.



83’üncü dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza alanında Perotti’ye yaptığı harekete hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.



84’üncü dakikada topun başına geçen Perotti’nin vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-2.



90+6'ncı dakikada Sinan Gümüş, Fredy’e faul yaptı. Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş sarı kart gördü. Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.