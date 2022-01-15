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Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 21’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:19
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Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-1

Maç öncesinde, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takım futbolcuları seremomiye, üzerinde Ahmet Çalık fotoğrafı bulunan ve üzerinde ‘Türk futbolunun başı sağolsun’ yazılı tişörtle çıktı.

20’nci dakikada Fredy’nin ceza sahası dışında, kaleyi karşıdan gören noktadan orta-şut karışımı vuruşunda top kaleci Berke Özer’de kaldı.  

23’üncü dakikada Ghacha’nın sağdan ceza alanı sol çaprazına şutunda topla buluşan Güray Vural’ın şutunda kaleci Berke Özer başarılıydı.

43’üncü dakikada soldan Doğukan Sinik’in kale önüne ortasında, topa yükselen Ghacha’nın kafasını sıyıran top Bünyamin Balcı’nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşu defanstan döndü.

İlk yarı golsüz kapandı.

55’inci dakikada Antalyaspor’da sol çaprazdan Kudryashov topu savunma arkasına sarkan Wright'a gönderdi, topu iyi kontrol eden Wright’ın vuruşu savunmanın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

63’üncü dakikada Osayi sağ kanattan topu ceza alanı içine gönderdi. Ancak kale önünde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak doğrudan oyun alanının dışına çıktı.

70’inci dakikada Wright’ın ceza alanı dışından sert şutu, kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

72’nci dakikada Fenerbahçe çaprazdan Sosa ile sert vuruş kullandı. Kale önüne yapılan ortada meşin yuvarlak arka direkten ağlarla buluştu: 0-1.

81’inci dakikada Admir Mehmedi’nin ceza sahasına kestiği ortada kaleci topu elinden kaçırdı. Boşa çıkan topta Naldo’nu vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Doğukan Sinik’in sert vuruşu ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporFenerbahçeSüper LigFutbol
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