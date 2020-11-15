Formula 1’de zafer Hamilton'ın

İSTANBUL (DHA)

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sonuçla birlikte 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı.

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si tamamlandı. İstiklal Marşı ve SoloTürk’ün gösterisiyle başlayan yarışa 6’ncı sırada başlayan Büyük Britanyalı yıldız Lewis Hamilton, tek pit stop yaptığı yarışı lider tamamlayarak puanını 307’e yükseltti ve 7’nci şampiyonluğunu kazandı. İkinci sırada Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez yer alırken, podyumun son sırası ise Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel’in oldu. Kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde eden Lance Stroll ise yarışı 9’uncu sırada noktaladı. En hızlı turu ise McLaren’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kaydetti.

VERSTAPPEN’DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, startı iyi yapamadı ve yerini kaybetti. Renault pilotu Esteban Ocon ile Mercedes pilotu Valtteri Bottas yarışın hemen başında yaşanan çarpışma sonucunda pist dışına çıktı. Bu bölgede süre kaybeden ikili, sonrasında yeniden piste döndü. Yarışın ilk bölümünde 11’inci sırada start alan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, iyi bir atakla ilk 3’e kadar yükseldi. 16’ncı sıradan start alan McLaren pilotu Carlos Sainz da iyi bir başlangıç yaparak 8’inci sıraya kadar yükseldi. Yarışta ilk pit stop yapan isim 7’nci turda pite gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, Vettel ve Hamilton ise 9’uncu turda pite geldi.

GIOVINAZZI YARIŞ DIŞINDA KALDI, SANAL GÜVENLİK ARACI DEVREYE GİRDİ

Alfa Romeo’nun İtalyan pilotu Antonio Giovinazzi 13’üncü turda yarış dışı kalırken, Sanal Güvenlik Aracı geldi. 3 turluk Sanal Güvenlik Aracı’nın sona ermesi sonrasında 16’ncı turda ilk 6’daki sıralama şu şekilde oluştu: “1. Stroll, 2. Perez. 3. Verstappen, 4. Vettel, 5ç Hamilton, 6. Albon.” Sanal Güvenlik Aracı’nın sona ermesinin ardından büyük bir atak yapan Red Bull pilotu Alexander Albon, önce Hamilton, sonrasında ise Vettel’i geride bırakarak 4’üncü sıraya yükseldi.

VERSTAPPEN SPİN ATTI

18’inci turda Verstappen, Perez’i geçmeye çalışırken aracın arkasının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Perez ikinciliğini korurken, Verstappen 6’ncı sıraya kadar geriledi. İlk attığı spinin ardından alt sıralardan kurtulamayan Bottas ise 21’inci turda bir kez daha spin atarak 17’nci sıraya kadar geriledi. 34’üncü turda Albon virajda aracın arkasının kontrolünü kaybederek spin attı. Ferrari’nin pit stop ekibinin de Vettel’e yavaş pit stop yapması nedeniyle Lewis Hamilton 3’üncü sıraya yükseldi, Verstappen ise yeniden 4’üncü sıraya çıktı. 36’ncı turda Haas pilotu Kevin Magnussen, pit stop yaptıktan sonra lastiklerin yanlış takılmasından dolayı yarış dışında kaldı.

HAMILTON ZİRVEYE YÜKSELDİ

37’nci turda Lance Stroll pit’e girerken, Sergio Perez ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton 38’inci turda DRS’ini kullanarak Perez’i geçti ve liderliğe yükseldi. Yeni lastikleriyle 44’üncü turda Verstappen’e karşı atak yapan Leclerc, 12’nci başladığı yarışta 3’üncü sıraya yükseldi. Williams pilotu Nicholas Latifi ve Haas pilotları Romain Grosjean ile Kevin Magnussen’in de Giovinazzi’nin ardından dışarıda kaldığı yarışın son bölümünde Perez, Leclerc ve Vettel arasında büyük bir podyum çekişmesi yaşandı. Leclerc, Perez’e yaptığı atakla ikinci sıraya yükselirken, daha sonrasında Perez yeniden 2’nci sırayı aldı. Vettel, takım arkadaşı Leclerc’i son düzlükte geride bırakarak podyuma uzanan son isim oldu.

Lewis Hamilton, yalnızca tek pit stop yaptığı yarışta tam 49 tur aynı lastiklerle mücadele etti ve sonunda zafere ulaştı. 2010 Türkiye Grand Prix’sinde de zafere ulaşan Hamilton, Türkiye’de yapılan son 3 Grand Prix’nin 2’sini kazanmayı başardı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Lewis Hamilton, "Böyle bir zaferi ailesi ve taraftarlarımla kutlamak isterdim" diyerek, "Bu yarıştan dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BAKANLAR KASAPOĞLU İLE VARANK VE VALİ YERLİKAYA İLE BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU DA YARIŞI TAKİP ETTİ

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler katıldı.

Öte yandan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14’üncü ayağı olan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton’a birincilik kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim etti.

SIRALAMA BELLİ OLDU

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14’üncü ayağı DHL Türkiye Grand Prix’sinde sıralama belli oldu.

Lewis Hamilton’ın şampiyonluğa uzandı İstanbul’daki sıralama şu şekilde:

1 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2 - Sergio Perez (Racing Point)

3 - Sebastian Vettel (Ferrari)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Carlos Sainz (McLaren)

6 - Max Verstappen (Red Bull)

7 - Alexander Albon (Red Bull)

8 - Lando Norris (McLaren)

9 - Lance Stroll (Racing Point)

10 - Daniel Ricciardo (Renault)

11 - Esteban Ocon (Renault)

12 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

14 - Valtteri Bottas (Mercedes)

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

16 - George Russell (Williams)

YARIŞ DIŞI - Kevin Magnussen (Haas)

YARIŞ DIŞI - Romain Grosjean (Haas)

YARIŞ DIŞI - Nicholas Latifi (Williams)

YARIŞ DIŞI - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

TÜRKİYE GP SONRASINDA SIRALAMALAR

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin ardından Sürücüler Klasmanı Sıralaması ve Takımlar Sıralaması’nda ise son 3 yarış öncesinde ilk 3’ler şu şekilde sıralandı:

- Sürücüler

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 307 Puan (Şampiyonluğu garantiledi)

2 - Valtteri Bottas (Mercedes - 197 Puan

3 - Max Verstappen (Red Bull) - 170 puan

- Takımlar

1 - Mercedes - 504 Puan (Şampiyonluğu garantiledi)

2 - Red Bull - 240 Puan

3 - Racing Point - 154