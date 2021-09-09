Finlandiya - Türkiye: 3-2

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Benedikt Geukes (Almanya)

FİNLANDİYA: Esko, Suihkonen, Siirila, Sivula, Ronkainen, Sinkkonen (Kerminen, Jokela, Lankinen, Nikula, Makinen, Köykka, Jauhiainen)

TÜRKİYE: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Efe Bayram, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13

SÜRE: 2 saat 12 dakika



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 5’inci maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu. Millilerde Adis 28, Yiğit ve Efe Mandıracı 14, Emre 13, Mert 3, Burak 2, Murat 1 sayıyla oynadı. C Grubu'nu 10 puanla 3’üncü sırada tamamlayan Milliler, Son 16 Turu’nda Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma 12 Eylül Pazar günü Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.