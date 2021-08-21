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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

​​​​​​​A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 2'nci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28
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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)

TÜRKİYE: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)

UKRAYNA: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva (L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, Velykokon, Dudnyk)

SETLER: 25-14, 25-19, 26-24

SÜRE: 89 dakika (20',35',34')

Filenin Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30’da İsveç ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​A Milli Kadın Voleybol TakımıCEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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