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FIFA Başkanı Infantino: Türkiye harika bir futbol ülkesi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk'e açıklamalarda bulundu.  

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:01
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FIFA Başkanı Infantino: Türkiye harika bir futbol ülkesi

Infantino, Türkiye ile ilgili "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha başka şeyler de olacak" diye konuştu.

"YENİ BİR OFSAYT KURALI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ofsayt kuralını değiştirmeyi planladıklarını söyleyen Infantıno, "Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok değişiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu golcülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avantaj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale getirecek." dedi.

"KADINLAR DÜNYA KUPASI'NI 4 YILDA BİR DEĞİL DE HER 2 YILDA BİR DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kadınlar futbolu ile ilgili de konuşan Gianni Infantino, şunları dile getirdi:  "Kadınlar futbolu FIFA ve dün için tabii ki çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 50'si kadın. Bu yüzden onlara özen göstermeliyiz. 2 yıl önce Fransa'da çok başarılı bir dünya kupası gerçekleştirdik. 1 milyarın üzerinde kişi televizyondan izledi şampiyonayı. Kadın futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek için ne yapabiliriz. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için kadınlar dünya kupasını 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FIFABaşkanGianni InfantinoFutbol
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