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Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:57
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Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

8’inci dakikada sol kanattan Caner’in ortasında kale önünde bulunan Samatta’dan seken topa arka direkte bulunan Valencia kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

23’üncü dakikada orta sahada topla buluşan Afobe, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Afobe’nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın yanından ağlara gitti: 0-1.

24’üncü dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Gustavo’nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan hakim oldu.

27’nci dakikada Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan sekti. Dönen topla buluşan Lewis Baker, topu uzaklaştırdı.

44’üncü dakikada Gustavo, ceza sahası hemen önünde topla ilerleyen Abdulkadir Ömür’e müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR’dan gelen uyarı ile Gustavo’yu sarı kartla cezalandırdı.

45+1’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

51’inci dakikada Fenerbahçe mücadelede skoru eşitledi.  Sağ kanattan Caner’in ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Tisserand meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54’üncü dakikada Gustavo’nun pasıyla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Samatta’nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

55’inci dakikada Fenerbahçe karşılaşmada üstünlüğü ele geçirdi. Tisserand’ın pasında topla buluşan Pelkas’ın topuk pasında Cisse topa hakim oldu. Cisse’nin pasında topla buluşan Valencia’nın ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

64’üncü dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Lewis Baker’in ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin sağından dışarı gitti.

72’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Caner’in ceza alanına ortasında topla buluşan Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe gönderdi. Cisse’nin gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

81’inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Lemos’un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90’ıncı dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Afobe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağa Altay hakim oldu.

90+4’üncü dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan ortasında topla buluşan Cisse’nin vuruşunda meşin yuvarlak kale üst direğine çarparak dışarı gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçeSüper LigFutbol
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