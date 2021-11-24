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Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:52
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Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile geçirdi. Mesut Özil, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle idmanda yer almadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiakos Maçı
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